gabrys 19 minut temu 0

BARDZO mądra decyzja P.Katarzyny P. Tylko licząc na prymitywizm odchamionych raptownie wieśniaków OBECNYCH i obecnych wśród członków W KOMISJ sejmowej

można oskarżać małżonków P .o niekorzystne rozporządzenie mieniem 18,6 tys ludzi na kwotę 851mln złotych bo jeśli przyjmiemy że AMBER GOLD w okresie trzech lat zatrudnił 3000 ludzi w całej Polsce w kilkudziesięciu FILIACH dla każdego wypłacał po 2000 tys zł miesięcznie przez co najmniej 24 miesiące to wynika że tylko płace miesięczne pochłaniały 6 000 000 zł co wynosi w ciągu 24 miesięcy 144 mln zł należy do tego doliczyć ZUS OKOŁO 950ZŁ MIESIĘCZNIE od każdego zatrudnionego w tamtym okresie da to sumę wypłaconą na ZUS 45,6MLN a zatem o dwieście mln mniejsza suma ,kONIECZNIE DO TEJ SUMY NALEŻY DODAĆ wynagrodzenie podkreślam wynagrodzenie za wykonaną pracę PANA MICHAŁA TUSKA z którego TO w myśl konstytucji III RP w kwocie około 15 TYS złotych nie musi się nikt tłumaczyć a napewno nie Michał Tusk a już w najmniejszym stopniu jakikolwiek inny pracownik ..Członków komisji należy wyedukować w zakresie conajmniej szkoły publicznej pierwszych 7 klas.