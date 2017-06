6 ZDJĘĆ Wezwanie, które przyszło do Władysława Frasyniuka (red)

Na wtorek, 4 lipca, wezwanie na policję otrzymał Władysław Frasyniuk. Dowiedział się z niego, że jest osobą, "co do której istnieje uzasadniona podstawa do skierowania wobec niej wniosku o ukaranie".