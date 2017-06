1 ZDJĘCIE Pirotechnicy (Fot. Franciszek Mazur / Agencja Gazeta)

W Mogilnie zostało ewakuowanych ok. 600 pasażerów pociągu relacji Warszawa - Berlin po tym, jak do PKP w Łodzi został wysłany e-mail z informacją o podłożeniu w jednym z wagonów bomby. - Na dworcu zostaliśmy poproszeni o wyjście z pociągu, skierowano nas do budynku szkoły i na boisko - mówią nam pasażerowie z Włoch. Wśród policjantów sprawdzających pociąg są m.in. oficerowie z psem z Poznania.