W mojej szkole wymaga się od nauczycieli organizacji kilkunastu konkursów w ciągu roku i oczywiście nagrody finansują nauczyciele. Jeśli chcę zrobić klasówkę to materiały do niej przygotowuję na własnej drukarce, laptop-własny ( w szkole funkcjonuje dzienni elektroniczny ). Zbieranie składek jest nieetyczne według dyrekcji ale jeśli uczeń sobie życzy to muszę mu skserować rozwiązaną klasówkę(z własnej "kieszeni"), o długopisach do sprawdzania klasówek nikt nawet nie wspomina ( kilkanaście w ciągu roku-ale to przecież drobiazg), wyjazdy z uczniami na konkursy i olimpiady -finansujemy sami wożąc własnymi samochodami. Jedna pensja rocznie-zgadza się......