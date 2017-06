azon123 godzinę temu 0

(...) Według danych Urzędu ds. Cudzoziemców, które przywołuje Ocalenie, przez ostatnie 25 lat do Polski przyjechało ponad 125 tys. osób uciekających przed wojnami i prześladowaniami. Na stałe zostało ok. 3,5 tys.



Co oznacza, że Polska jest dla tych migrantów jedynie punktem tranzytowym w drodze do Niemiec. Nie chodzi więc o bezpieczne miejsce pobytu, tylko o migrację ekonomiczną w 97% przypadków.