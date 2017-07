– W ostatnich kilkunastu latach wydaliśmy co najmniej 500 mln zł, by woda w kranie była bezpieczna. Mamy najbardziej nowoczesne urządzenia do uzdatniania wody na rynku, jak w światowych metropoliach. Utworzyliśmy strefy ochronne wokół ujęć wody. Kranówkę spokojnie można pić – namawia Robert Żurek z Wodociągów Krakowskich.

Samorządy coraz częściej namawiają mieszkańców do picia wody z kranu. Organizują kampanie...