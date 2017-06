Lubelska policja wydała oświadczenie w sprawie incydentu, do którego doszło 21 czerwca w centrum Lublina. Czytamy w nim m.in., że policjanci zabezpieczyli i przejrzeli nagrania z kamer miejskiego monitoringu, gdzie miało dojść do oplucia muzułmańskiej uczennicy z Berlina przez nieznanego mężczyznę. „Z nagrań nie wynika, aby doszło do jakiegokolwiek incydentu z udziałem cudzoziemców” – pisze Andrzej Fijołek z lubelskiej policji.

