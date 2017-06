We wschodnim Mosulu można było w niedzielę zobaczyć niespotykany od trzech lat widok: na ulice miasta wyszli uśmiechnięci, rozradowani ludzie, a place zapełniły się bawiącymi dziećmi. W ten sposób Mosulczycy uczcili Id al-Fitr, święto obchodzone przez muzułmanów na zakończenie ramadanu. Od czasu, kiedy samozwańcze Państwo Islamskie (ISIS, Islamic State of Syria and Iraq) przejęło kontrolę nad miastem, jego mieszkańcy mieli prawo je celebrować jedynie modlitwą, jakiekolwiek inne obchody były zakazane. Teraz wschodni...