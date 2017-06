azon123 2 godziny temu 0

"(...) To Polska, tradycyjnie uważana za adwokata Ukrainy w UE,"



Adwokata to się wynajmuje i mu płaci za jego pracę, a Ukraina bynajmniej ani Polski o taką rolę nie prosiła, ani też nie okazywała za to wdzięczności. Przeciwnie, Kijów nie żałuje Polsce mniejszych i większych złośliwości, że wymienię nazwanie ulic w Kijowie imieniem Bandery i Szuchewycza, albo wstrzymanie polskich poszukiwań grobów Polaków pomordowanych na Ukrainie.