Jarosław Ziętara był młodym dziennikarzem „Gazety Poznańskiej". Zaginął we wrześniu 1992 r. w drodze do pracy. Poznańska prokuratura nie potrafiła wyjaśnić, co się z nim stało.

Po latach śledztwo przejął krakowski prokurator Piotr Kosmaty. Jego zdaniem Ziętarę uprowadzono i zamordowano, bo badał nielegalne interesy biznesmenów Aleksandra...