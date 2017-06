Wśród sygnatariuszy specjalnego komentarza opublikowanego w jednym z dwóch najważniejszych tygodników naukowych świata są m.in. Christiana Figueres, była szefowa Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), oraz dyrektor Poczdamskiego Instytutu Badania Klimatu prof. Hans Joachim Schellnhuber.

Damy radę - przekonują.

Im cieplej, tym cieplej

W porozumieniu klimatycznym, które w grudniu 2015 r. (za kadencji Figueres) udało się wynegocjować w Paryżu, przedstawiciele przeszło 190 państw ustalili, że globalne ocieplenie powinno zostać ograniczone do 1,5-2 st. C. To znaczy, że w okresie od wybuchu rewolucji przemysłowej w połowie XVIII w. do końca XXI w. średnia temperatura...