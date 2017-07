Fort przy ul. Poznańskiej to jeden z zabytków XIX-wiecznej Twierdzy Toruń, ma też szczególne znaczenie ze względu na to, co działo się w nim w czasie II wojny światowej. Był częścią Stalagu XX A, niemieckiego obozu dla jeńców różnej narodowości. Służył za karcer, w który za karę zamykani byli m.in. żołnierze z różnych krajów Imperium Brytyjskiego, Francuzi i Polacy. Zostawili po sobie pamiątki – napisy i rysunki na ścianach...