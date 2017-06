arawin321 16 minut temu 0

Krótkie podsumowanie: trzech liderów KOD, pan Kijowski i skarbnik KOD otrzymało zarzuty prokuratorskie i staną przed sądem, a szef tzw. KOD-kapeli została skazany wyrokiem sądu na karę więzienia za handel kobietami.



Jednocześnie KOD stworzony i kierowany przez pana Kijowskiego, nawoływał od smnego początku do przestrzegania zasad praworządności, czyli do przestrzegania obowiązującego prawa w Polsce. Więcej, KOD zobowiązywał się że będzie strażnikiem praworządności w Polsce. Ale to właśnie w KOD liderzy stowarzyszenia nie przestrzegali praworządności czyli obowiązującego prawa w Polsce.



Co tylko pokazuje jak zakłamanym stowarzyszeniem był KOD oraz pokazuje, że liderzy KOD okazali się cynicznymi kłamcami i politycznymi hipokrytami.



Oczywiście, aktualnym liderom KOD w ogóle nie przeszkadza fakt, polegający na tym, ze pan Kijowski jest szefem struktur regionalnych KOD, pomimo prokuratorskiego oskarżenia o popełnienia przestępstwa.



Każda partia polityczna w naszym kraju, po tego typu historii ze swomi liderami, zalazłaby się tam gdzie jest jej miejsce, to znaczy na śmietniku histroii, ale jest dla mnie jasne, że KOD zaraz znajdzie mnóstwo obrońców liderów KOD oskarżonych przez prokuraturę i jednego skazanego przez sąd, co tylko pokazuje, jakich obrońców ma KOD.