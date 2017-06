wildlese pół godziny temu 0

Właśnie przeczytałem na stronie BBC (bbc.com/news/world-europe-40417019), że to holenderski sąd apelacyjny w Hadze, a nie żaden Trybunał Sprawiedliwości, jak pisze "Wyborcza". W dodatku BBC podaje link do wyroku. Dlaczego muszę zaglądać do BBC żeby się dowiedzieć precyzyjnie o co chodzi? W polskich mediach precyzji próżno szukać niestety.