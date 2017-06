konserwa.reakcja 2 godziny temu 0

Natalia Julia Nowak "Alexandre Loukachenko"



Niewielu jest dzisiaj przywódców,

Co chronią swój kraj, niepodległość

I gardzą obcymi wpływami,

Gdyż grzechem jest dla nich uległość.



Niewielu potrafi stać prosto,

Gdy inni przed Unią klękają

I w zamian za wielkie dotacje

Swych praw się pokornie zrzekają.



Niewielu przywódców ma siłę

Do trwania przy swoim potrzebną,

Niewielu ma tupet, by gardzić

Słabizną, miałkością haniebną.



Niewielu jest zdolnych, by przetrwać

Wichury i sztormy wewnętrzne,

A także bolesne naciski,

Szantaże i groźby zewnętrzne.



Niewielu ma tyle energii,

By wziąć na swe barki kraj cały

I dbać, aby obce czynniki

Do władzy dostępu nie miały.



Niewielu jest zdolnych powiedzieć

Otwarcie, co myśli i sądzi.

Niewielu potrafi być sobą,

Gdy resztą PR wiecznie rządzi.



Niewielu dostrzega, że rozkład

Zaczyna się przez demokrację

Wielbiącą przeciętność, egoizm,

Swawolę, a nie stanu rację.



Ach, jednym z tych zacnych "niewielu"

Jest pan Alexandre Loukachenko!

To z niego należy brać przykład,

A nie z Tymochenko, Iouchtchenko!



Silniejszy i bardziej wytrwały

Niż Hosni Mubarak, co stchórzył.

Zdolniejszy i bardziej skuteczny

Niż Tusk, który Polskę zadłużył.



Patriota, odrzuca NPŚ,

Globalizm, UE, Rząd Światowy.

Nie bawi się w politpoprawność,

Jest dumny i jest honorowy.



Szanuję go bardzo i lubię,

Choć nie jest on z mojej Ojczyzny.

Niech żyje i stoi przy swoim

Nasz Sąsiad, cud-Syn Słowiańszczyzny!