qwertyuiop[] pół godziny temu 0

No cóż - jak oszołomów stać to niech sobie założą swój system opieki zdrowotnej. Ten państwowy opiera się m.in. na szczepieniach. Do tego osobny prywatny system szkolnictwa, żeby nie zarażali dzieciaków. Tak na początek, bo należałoby pomyśleć też np nad zakazem wstępu do komunikacji zbiorowej...