Tomasz Cylka: Działalność prezydenta Jacka Jaśkowiaka nie wszystkim się, także w Platformie, podoba. Pan jako lider PO jest z jego pracy zadowolony?

Rafał Grupiński, szef wielkopolskiej PO: – Jestem zadowolony. Proszę pamiętać, że prezydent Jaśkowiak przyszedł do samorządu z biznesu, a mimo to szybko w tych strukturach się odnalazł i nabrał niezbędnego doświadczenia, które już procentuje. To właśnie on jest jednym z twórców programu samorządowego całej Platformy i będzie jedną z twarzy przyszłorocznej kampanii. Oczywiście są rzeczy, które na pewno budzą w mieście kontrowersje. Myślę tu np. o komunikacji w centrum miasta. Sądzę, że potrzebny jest lepszy dialog z mieszkańcami, by wszelkie projekty zostały we właściwy sposób przeprowadzone a ich sens wytłumaczony. W tej sprawie radni PO...