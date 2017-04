– Co oznacza seria H? – to pytanie przez lata zadawało sobie wielu pracowników Instytutu Maxa Plancka Badań nad Mózgiem. W piwnicy gmachu przy Deutschordenstrasse we Frankfurcie nad Menem rozsuwane szafki piętrzą się od podłogi po sufit. W jednej z nich „od zawsze” znajdowały się preparaty oznaczone literą „H” – cylindryczne słoje wypełnione formaliną. W dużych spoczywały całe mózgi, w małych tylko fragmenty tkanki lub przekroje mózgu, pionowe lub poziome.

Dlaczego nazwano je w ten sposób?

Odpowiedź poznano dopiero w latach 80.: „H” pochodzi od nazwiska prof. Juliusa Hallervordena, niemieckiego neurologa, członka renomowanego Towarzystwa Naukowego im. Cesarza Wilhelma, który od lat 20. XX wieku ...