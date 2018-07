Mówi matka Tomasza Komendy

Tomek malował tego dnia okna. Miał wyjść na chwilę, do sklepu po mleko. Za długo nie wracał. Myśleliśmy, że może pojechał z kolegą na lotnisko popatrzeć na samoloty. Kolega wrócił, a jego dalej nie było. Dopiero wieczorem znajoma powiedziała, że widziała, jak policja prowadziła go skutego. Pobiegłam na komisariat. Poprosiłam, żeby przekazali mu papierosy. Na paczce napisałam „Komenda Tomasz”. Żeby po charakterze pisma poznał, że już wiem i jestem blisko.

Czekaliśmy 24 godziny, potem 48. Myśleliśmy, że po tym czasie na pewno wyjdzie. Nie wiedzieliśmy, za co go zatrzymali. Nikt nie chciał z nami rozmawiać. Dopiero prokurator powiedział, że Tomek siedzi za gwałt i morderstwo Małgosi. Słyszałam o tej sprawie, ale się nią wcześniej nie interesowałam. Myślałam, że szukają bandyty, a nie mojego syna.

Przez dziewięć miesięcy nie pozwalali mi go zobaczyć. Chodziłam do prokuratora i żebrałam o widzenie. W końcu się zgodził. Z litości albo żeby już mnie nie oglądać.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Policjant, którego oskarża Tomasz Komenda: Nikogo nie biłem

Pierwsze widzenie to był jeden wielki krzyk. Tomek wył do słuchawki, ja wyłam do słuchawki. Obydwoje z rękami na szybie. Z aresztu od razu pobiegłam do prokuratora, żeby zgodził się na widzenia przy stoliku. Nakłamałam, że te słuchawki są chyba zepsute. Jeszcze długo na widzeniach nie potrafiliśmy rozmawiać. Ryczeliśmy, tuląc się do siebie.