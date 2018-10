1. Andre, "Ale ale Aleksandra"

Do kapituły, która pochyli się nad tekstami piosenek disco polo, zaprosiłam:, socjolożkę i feministkę,, reżysera, pasjonata muzyki (prowadzi swój program w radiu),, seksuologa,, literaturoznawcę,, medioznawcę, badacza narracji medialnych.Zaczniemy nastrojowo.Piosenka liczy 32 mln odsłon na YouTubie i kapitule też się podoba.- No piękne! - emocjonuje się Rusinek. - Romantyczne. Co prawda mówi się "seksbomba", ale tutaj dla rytmu jednak zostało "sexy".- Sexy bomba, ale jednak skromna - zauważa Wasilewski. - Czyli mamy tu archetyp wampa i Kopciuszka jednocześnie. Ona jest na tyle powabna, że warto o niej śpiewać, ale też potrafi podporządkować się mężczyźnie. No i oczywiście takie kobiety zawsze pojawiają się nagle.- To są te sprzeczne oczekiwania - dodaje Dryjańska. - Mamy być i skromne, i ociekać seksem.- Jest przaśnie - stwierdza Pozdał. - Ale dlaczego nie? Moi pacjenci używają takiego języka. Może nie ci z Warszawy, ale górnicy ze Śląska mówią: "Wie pan, to jest taka seksbomba!".- A "Ale ale Aleksandra"? - pytam. - Może to piękny przykład przekucia wady w zaletę: fakt, że ktoś się jąka, został wykorzystany w piosence?- To tak jak zespół "Wham!" śpiewał: "Wake me up before you go go" - porównuje Rusinek. - I później w Anglii krążyły dowcipy na temat dwuznaczności tego "go go".- Ależ chodzi o to, żeby wiele razy podkreślać konkretną rzecz! - tłumaczy Wasilewski. - Im więcej takich samych elementów, typu: ole ole, riki tiki tak, albo sialalala, tym lepsza zabawa. W tych powtórzeniach tkwi cała magia. Gdyby było dużo różnych zmiennych, mielibyśmy Warszawską Jesień.- Karmelkowy tembr głosu! - zachwyca się Klata. - Wysoki, słodki, przekonujący. I od początku wchodzi refren, powtórzony trzy razy. Zasady amerykańskich list przebojów mówią: refren powinien być możliwie często i możliwie szybko. I rzeczywiście: tutaj jest od pierwszej sekundy. Tylko co to znaczy: "Figlarna niczym cud"? Ja myślę, że tu trzeba się zwrócić z zapytaniem do kurii. Czy zdarzają się figlarne cudy? Czy może każdy jest figlarny?

Disco polo w wielkim mieście. Będzie ostro

2. Akcent, "Przez twe oczy zielone"

Pozostało 90% tekstu

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej Wypróbuj cyfrową Wyborczą Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej Wypróbuj teraz od 19,90 zł

Ref.: