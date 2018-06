2 ZDJĘCIA Królewna Marianna Orańska (1810-83), a właściwie Wilhelmina Frederica Louisa Charlotte Marianne van Oranje-Nassau, na akwareli Johana Philipa Koelmana z 1846 r. (fragment) (Domena publiczna)

Była królewną i żoną królewicza, jednak wybrała lokaja. Odziedziczyła wielki majątek, ale więcej zarobiła własną pracą. Fundowała kościoły i wychowywała nieślubne dziecko. Marianna Orańska robiła, co chciała. Do dziś wielu wielbicieli pielgrzymuje do jej pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim