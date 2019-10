„Wyobraź sobie ludzi, którzy z marzeń już dziś tworzą rzeczywistość” – takie motto towarzyszy tegorocznej edycji „Jutronautów”. To unikalny program, który powstał dzięki współpracy „Gazety Wyborczej” z Sebastianem Kulczykiem, liderem młodego pokolenia przedsiębiorców.

Jutronauci to ludzie jutra – wyjątkowe osoby z pozornie odległych od siebie światów, które już dziś wdrażają idee przyszłości i mierzą się z najważniejszymi pytaniami stojącymi przed naszą cywilizacją, m.in. dokąd doprowadzi nas galopujący postęp technologiczny, a także jaki będzie człowiek przyszłości. To wybitne jednostki w swoich dziedzinach, praktycy przedstawiający konkretne rozwiązania.

Firma Scanway działająca w WPT mat. firmy Scanway

Chcecie wiedzieć, co motywuje ich do działania? Zapraszamy w czwartek na spotkanie z Jutronautami we Wrocławskim Parku Technologicznym.

– Podstawą funkcjonowania Wrocławskiego Parku Technologicznego jest inwestowanie w przyszłość firm, które innowacje mają wpisane w swoje DNA. Te innowacje zawsze opierają się na idei, odwadze, aby sięgać dalej i wyżej. Dlatego cieszę się, że „Jutronauci” zagoszczą w WPT, bo to program idealnie pasujący do naszej misji i wizji – opowiada Maciej Potocki, prezes WPT.

Jutronauci. Robotyzacja szansą dla polskich firm

Pierwsza część spotkania odbywa się w formule przypominającej TED. Każdy z mówców ma krótkie, dynamiczne wystąpienie. W drugiej jest czas na pytania od publiczności.

Spotkanie z Jutronautami poprowadzi Vadim Makarenko, wydawca serwisów poświęconych danym i technologiom „Gazety Wyborczej”.

Kogo będzie można posłuchać we Wrocławiu?

Jędrzej Kowalczyk, prezes Fanuc Polska Fot. Mat. Fanuc Polska

Wśród prelegentów jest m.in. Jędrzej Kowalczyk, prezes Fanuc Polska, z którą to firmą związany jest od przeszło 10 lat. Zaczynał jako inżynier w dziale serwisu robotów, a w 2010 r. został jego szefem. W 2012 r. stał się doradcą klientów w zakresie robotyzacji produkcji. Następnie awansował na stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za koordynowanie sprzedaży wszystkich produktów spółki na rynku krajowym, a w kwietniu 2015 r. został prezesem Fanuc Polska.

Jest absolwentem automatyki i robotyki na Politechnice Gdańskiej. Jak tłumaczy, wierzy w to, że roboty zwiększają konkurencyjność polskich firm i zapewniają niezawodność procesom produkcyjnym.

Miron Tokarski to absolwent Wydziału Farmaceutycznego i doktorant z dziedziny biologii molekularnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Współtwórca biotechnologicznego start-upu Genomtec. Dzięki jego rozwiązaniu można przeprowadzić diagnostykę pacjenta w kilkanaście minut w dowolnym miejscu – zarówno w jego domu, jak i w karetce jadącej do szpitala. Urządzenie jest wielkości smartfona, a gdy w grę wchodzi ludzkie zdrowie, a nawet życie, technologia wrocławskiego naukowca umożliwia specjalistom podjęcie szybkich decyzji.

Na zdrowie

Miron Tokarski fot. Genomtec SA.

Zastosowanie Genomtec ID nie ogranicza się jedynie do ludzkiej diagnostyki. Urządzenie pozwala na szybką, tanią oraz mobilną identyfikację mikroorganizmów także w badaniach zwierząt, rolnictwie, przemyśle spożywczym. Może mieć również zastosowanie przy kontroli skażeń środowiska. Wystarczy nanieść kroplę materiału biologicznego, np. krwi, śliny czy moczu, na kartę reakcyjną i umieścić ją w analizatorze. Urządzenie automatycznie przeprowadzi badanie.

Miron Tokarski prowadzi też badania naukowe. Zamierza opracować terapie onkologiczne, które mogą powstrzymać wzrost i przerzuty nowotworów przez zahamowanie rozwoju ukrwienia. Wyniki tych badań będą także krokiem milowym w procesie tworzenia terapii przyspieszających gojenie się ran, rekonwalescencje po zabiegach chirurgicznych oraz usprawnienia metod leczniczych chorób niedokrwiennych z wykorzystaniem założeń tzw. medycyny regeneracyjnej.

Tokarski znalazł się w gronie 30 najbardziej obiecujących założycieli start-upów przed 30 rokiem życia według Forbesa i zdobył dziewiąte miejsce w rankingu “50 Kreatywnych w Biznesie” tego miesięcznika. I to wszystko tylko w 2018 r.

Petros Psyllos fot. Paweł Tadejko, petrospsyllos.com

- Jak zmieniać człowieka? Czy inżynieria genetyczna bierze pod uwagę długofalowe skutki, które niesie ze sobą modyfikacja ludzkiego genomu? Czy postęp w dziedzinie genetyki i medycyny zawsze odbywa się z korzyścią dla pacjenta i dlaczego pokonanie przeszkód technologicznych nie zawsze jest możliwe? Jakie są wyzwania związane z opracowywaniem nowych technologii medycznych? To zagadnienia, które zamierzam poruszyć w moim wystąpieniu - zapowiada Miron Tokarski.

Jutronauci o przyszłości pracy

Bartłomiej Brach Fot. Albert Zawada / Agencja Gazeta

Kolejnym z prelegentów będzie Petros Psyllos, elektronik, informatyk i pasjonat kognitywistyki, którego magazyn „Forbes” wyróżnił jako jednego z 30 europejskich innowatorów, a „MIT Review” uznało za jednego z 10 najzdolniejszych młodych wynalazców w Polsce. Opowie m.in. o tym, jak będą wyglądać interakcje na linii człowiek – maszyna i jak nasze życie zmienią usługi wyposażone w sztuczną inteligencję.

Wraz z Bartłomiejem Brachem wybiegniemy w przyszłość pracy. To antropolog i założyciel tzw. Króliczej Nory, czyli sieci badaczy młodej kultury, w ramach której opowiedzieli już m.in. o trollingu zmieniającym świat na lepsze, porażkach, które formatują młodych i fascynacji dresem jako współczesną chłopomanią. Brach bada znaczenie, jakie ludzie nadają swojej pracy i firmom, które ich zatrudniają. Efektem jego badań był m.in. pierwszy raport na temat sensu pracy.

Maciej Obuchowicz fot. Wojciech Adryańczyk

Natomiast Michał Obuchowicz, założyciel firmy The Drivers, opowie nam, jak powstają dźwięki dla aut elektrycznych. Ten Jutronauta przez ostatnie dwie dekady zjadł zęby na zarządzaniu i tworzeniu innowacyjnych projektów. Pracował m.in. w agencjach JWT, BBDO czy K2, był konsultantem marketingowym globalnych marek takich jak Volvo, BMW czy Pepsico.

Jutronauci - program

Wrocław, 10 października 2019 r., Wrocławski Park Technologiczny, budynek Delta, ul. Duńska 9.

16:30 - 17:00 Rejestracja

17:00 - 17:15 Powitanie:

* Vadim Makarenko, dziennikarz „Gazety Wyborczej”, wydawca serwisów data & tech

* Maria Czarkowska, koordynator programu Jutronauci

* Maciej Potocki, prezes zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego

17:15 - 17:35 Jędrzej Kowalczyk, zapalony edukator, inżynier, dyrektor zarządzający Fanuc Polska. Jest na bieżąco z wiedzą o robotyce. Fanuc Polska to największy producent robotów przemysłowych na świecie, który przez ekspertów „MIT Technology Review” został wyróżniony i doceniony za wkład w rozwój technologii automatyzacji produkcji.

17:35 - 17:55 Bartłomiej Brach, antropolog. Za swoje najważniejsze zadanie uważa przybliżanie ludziom zjawisk, które są tak niszowe, że jeszcze ich nie widzą, albo tak powszechne, że już ich nie zauważają.

17:55 - 18:15 Miron Tokarski, absolwent wydziału farmaceutycznego i doktorant z dziedziny biologii molekularnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, współtwórca biotechnologicznego start-upu Genomtec.

18:15 - 18:35 Maciej Obuchowicz. Założył firmę The Drivers, która zajmuje się tworzeniem dźwięków dla aut elektrycznych.

18:35 - 18:55 Petros Psyllos. Elektronik, informatyk, pasjonat kognitywistyki. Bada sztuczną inteligencję, roboty społeczne, wirtualnych asystentów, interakcje na linii człowiek – maszyna.

18:55 - 19:10 Pytania publiczności do gości

19:10 - 19:15 Podsumowanie. Vadim Makarenko, dziennikarz „Gazety Wyborczej”, wydawca serwisów data & tech.

Pełne biogramy Jutronautów na stronie Wyborcza.pl/jutronauci.

