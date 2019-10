Wrocław to miasto przedsiębiorczości. Z raportu „Polskie Startupy 2018”, przygotowanego przez fundację Startup Poland, wynika, że najwięcej młodych firm wciąż powstaje w Warszawie, ale na drugim miejscu po raz kolejny znalazła się stolica Dolnego Śląska. Rozwój poszczególnych spółek rodzi z kolei zapotrzebowanie na produkty i usługi biznesowe. We Wrocławskim Parku Technologicznym obecnie działa ponad 220 przedsiębiorstw, najwięcej w tego typu instytucjach w Polsce.

– W WPT są aż dwa inkubatory przedsiębiorczości dedykowane przedsiębiorcom będącym na początku swojej biznesowej drogi – opowiada Maciej Potocki, prezes WPT. – Wyinkubowaliśmy w nich ponad 220 firm, z czego ponad 80 proc. zostało pozytywnie zweryfikowanych przez rynek. Obecnie ponad 60 kolejnych przedsiębiorców korzysta z naszego wsparcia, jakie oferujemy na dobry start w biznesie.

Maciej Potocki, prezes WPT mat. WPT

WPT współpracuje również z największymi uczelniami z naszego regionu, po to by rozwijać przedsiębiorczość akademicką.

– Jeden z naszych inkubatorów przeznaczony jest właśnie dla biznesów wywodzących się ze szkół wyższych. Jesteśmy też częścią konsorcjum tworzącego ESA BIC, inkubator przedsiębiorczości dedykowany współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną – dodaje prezes.

Od start-upu do korporacji

We Wrocławskim Parku Technologicznym mogą się rozwijać zarówno start-upy, małe i duże przedsiębiorstwa, jak i międzynarodowe korporacje. Firmy mogą korzystać z infrastruktury biznesowej (w tym biur o różnym metrażu, centrum konferencyjnego, powierzchni laboratoryjnych na wynajem), 12 laboratoriów i prototypowni wyposażonych w światowej klasy sprzęt, ale też inkubatorów przedsiębiorczości, wsparcia merytorycznego, pomocy w pozyskiwaniu dofinansowań oraz nawiązywaniu kontaktów biznesowych o krajowym i międzynarodowym zasięgu.

– Zrewitalizowaliśmy także halę produkcyjno-magazynową przy ul. Fabrycznej we Wrocławiu. Nowa 7 to dziś ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni do wynajęcia, dostosowanych do potrzeb firm przemysłowych – mówi Maciej Potocki. – Działa u nas również unikatowa w skali kraju linia technologiczna: Zakład Doświadczalny, który jest dedykowany branży lifescience. W ofercie mamy też szereg usług biznesowych od wsparcia w uzyskiwaniu dofinansowań, pomocy de minimis przez networking po specjalistyczne szkolenia.

Wrocławski Park Technologiczny mat. WPT

W WPT stworzono również program rozwoju biznesu Stellar Hub. Jak opowiada prezes Potocki, za jego pośrednictwem chciano pokazać, że w Parku oferta traktowana jest jak konstelacja produktów i usług biznesowych, która dostosowywana jest do potrzeb współpracującej z WPT firmy, do branży, w której działa oraz stadium rozwoju, w którym aktualnie się ona znajduje.

Potocki: – Kompleksowość naszego zaplecza i elastyczność, która jej towarzyszy, pozwalają nam na uszycie na miarę wsparcia dla każdego typu biznesu. Co ważne, układ ten może się zmieniać wraz z rozwojem przedsiębiorstwa.

Przykładowo: start-up zaczynający w inkubatorze przedsiębiorczości może z czasem przenieść swoją działalność do obiektów biurowych i wynajmować powierzchnie, w których stworzy własne laboratoria. Zaś firma, która zaczęła od działań badawczo-rozwojowych w laboratoriach, po opracowaniu własnego produktu może wytwarzać go na przemysłową skalę w hali Nowa 7.

– Takie przykłady można mnożyć, a większość z nich poparta jest konkretnymi historiami firm – podkreśla prezes.

Innowacyjni

Wrocławski Park Technologiczny mat. WPT

We Wrocławskim Parku Technologicznym swoją siedzibę ma QNA Technology, które podbija międzynarodowe rynki i ma w planach opracowanie niebieskiej kropki kwantowej, określanej jako „Święty Graal elektroniki”, mogącej odmienić sposób funkcjonowania rynku wyświetlaczy elektronicznych.

– Koloidalna forma półprzewodnikowych kropek kwantowych QNA.dot, w połączeniu z możliwością modyfikacji ich powierzchni, otwiera praktycznie nieskończony wachlarz innowacyjnych zastosowań w wielu gałęziach przemysłu – podkreśla dr inż. Mateusz Bański, wiceprezes i współzałożyciel QNA Technology. Kropki można wykorzystać również w fotowoltaice, fotonice, zabezpieczeniach antypodróbkowych czy diodach LED.

Z WPT współpracuje także Motion Systems dostarczająca na międzynarodowe rynki innowacyjne platformy ruchu i kompletne stymulatory. Działają tu również dostawcy komponentów dla największych ośrodków naukowych w Europie, jak CERN, ESS czy XFEL, np. firma KrioSystem.

W jednym z inkubatorów przedsiębiorczości działa Majestic Boards, jedyny w Polsce producent elektrycznych deskorolek. Jest również Amplicon, prężnie działający na rynku diagnostyki.

– To właśnie w WPT działa notowane na giełdzie Pure Biologics, uważane za najprężniej rozwijającą się spółkę biotechnologiczną w Polsce, i Saule Technologies, firma opracowująca ogniwa fotowoltaiczne z perowskitów, które mogą zrewolucjonizować rynek energetyczny. To tylko kilka przykładów – dodaje prezes WPT.

Wielka nauka

Wrocławski Park Technologiczny mat. WPT

Od początku WPT jest związany z transferem osiągnięć nauki do biznesu i przemysłu. Wspiera także wykorzystywanie wyników badań naukowych prowadzonych w największych ośrodkach naukowych w Europie przez polskich przedsiębiorców.

Mowa tu o Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Fusion for Energy (F4E) czy ESS. Aby upowszechnić tematykę tzw. Wielkiej Nauki, Wrocławski Park Technologiczny (wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju) prowadzi projekt Big Science Hub, którego centrum jest portal www.big-science.pl, integrujący biznes i naukę. Publikowane są tam m.in. przetargi z największych ośrodków naukowych oraz przykłady firm, które osiągnęły sukces na tym niełatwym rynku.

WPT organizuje też networkingowe wyjazdy reprezentantów polskich firm do ośrodków Big Science. Najbliższy, Poland@ITER 2019, rozpocznie się 17 października.

- Nasi przedsiębiorcy coraz odważniej sięgają po zlecenia z rynku Big Science, a my dzięki naszemu zapleczu badawczo-rozwojowemu i sieci kontaktów, możemy ich w tym wspierać – mówi Maciej Potocki, prezes WPT.

Kosmiczne osiągnięcia

Firma Scanway mat. firmy Scanway

Przykładem może być Scanway, firma, która do 2025 r. zamierza wysłać na orbitę Księżyca pierwszego komercyjnego, europejskiego satelitę. Projekt wrocławskich studentów rozrósł się do spółki odnoszącej sukcesy na rynku kosmicznym.

Początkowo byli znani z „kosmicznej wiertarki”, która w 2017 r. została wyniesiona w rakiecie w przestrzeń kosmiczną, gdzie w warunkach mikrograwitacji mogła przeprowadzić wiercenia w kostce gipsu. Próba została zakończona sukcesem, a projekt uzyskał opinię innowacyjnego i wartościowego zarówno dla sfery badań kosmicznych (wiercenie poza Ziemią), jak i przyszłego górnictwa kosmicznego.

Firma obecnie realizuje projekt ScanSAT. To satelita obserwacyjny, który ma pozyskiwać zdjęcia z kosmosu w wysokiej rozdzielczości.

– Na całym świecie sektor kosmiczny przechodzi księżycowy renesans. Chcemy być częścią inicjatyw związanych z naszym naturalnym satelitą, a także współtworzyć formujący się na nowo horyzont rynku kosmicznego. Dlatego też nasz satelita ScanSAT jest od podstaw projektowany do realizacji zwinnych i zmiennych w czasie zadań dla całej planety i być może dla ludzkiej obecności na Księżycu – tłumaczy Jędrzej Kowalewski, prezes Scanway.

ScanSAT ma trafić na orbitę w 2021 r. Ponadto, w ramach porozumienia z German Orbital Systems, do 2025 r. wrocławska firma wyśle pierwszego europejskiego komercyjnego satelitę na orbitę Księżyca.

Spółka prowadzi również działania, które służą wchodzeniu w narodowe i międzynarodowe konsorcja, realizujące projekty kosmiczne dla różnych klientów, w tym Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dzięki udziałowi w projekcie Big Science Hub, prowadzonemu przez Wrocławski Park Technologiczny, firma miała okazję promować swoje rozwiązania m.in. w CERN – światowej rangi instytucie badań jądrowych w Genewie.

Technologie opracowywane dla sektora kosmicznego to również ogromne szanse dla rozwoju przemysłu. Korzysta z nich coraz więcej polskich firm. Wśród nich np. spółki z Grupy Kapitałowej PGE czy Zakłady H. Cegielski-Poznań. Do działań takich jak m.in. monitorowanie procesu eksploatacji turbin wiatrowych wykorzystały one technologie laserowe firmy Scanway.

– Pomysłowość, zapał i umiejętności naszych przedsiębiorców zasługują na najwyższe uznanie. Patrząc na dokonania firm, które działają właśnie u nas, śmiało możemy stwierdzić, że WPT to miejsce, w którym rodzą się gwiazdy biznesu – podkreśla prezes Potocki. – Chcemy, by dzięki naszemu podejściu do wspierania przedsiębiorców Wrocław był miejscem, w którym rodzą się innowacje odmieniające oblicze światowej gospodarki i życie każdego z nas.

Jutronauci we Wrocławiu

„Wyobraź sobie ludzi, którzy z marzeń już dziś tworzą rzeczywistość” – takie motto towarzyszy tegorocznej edycji „Jutronautów”. To unikalny program, który powstał dzięki współpracy „Gazety Wyborczej” z Sebastianem Kulczykiem, liderem młodego pokolenia przedsiębiorców.

Jutronauci to ludzie jutra – wyjątkowe osoby z pozornie odległych od siebie światów, które już dziś wdrażają idee przyszłości i mierzą się z najważniejszymi pytaniami stojącymi przed naszą cywilizacją.

Chcecie wiedzieć, co motywuje ich do działania? Zapraszamy 10 października na spotkanie we Wrocławskim Parku Technologicznym.

Rozpocznie się ono o godz. 17 w budynku Delta przy ul. Duńskiej 9. Udział jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja na stronie: bilety.cojestgrane24.pl/jutronauciwroclaw.