Dariusz Wołowski: Zwykle hiszpańskiego Nobla w dziedzinie sportu dostają piłkarze, tenisiści, kolarze, lekkoatleci, słowem przedstawiciele dyscyplin komercyjnych. Tym razem padło na himalaistów, czyli pana i Reinholda Messnera. Dlaczego?

Krzysztof Wielicki: Nie znam dokładnego uzasadnienia, mogę się tylko domyślać. Hiszpania jest krajem, w którym himalaizm jest wysoko ceniony. Nasza ostatnia zimowa wyprawa na K2 śledzona była z dużym zainteresowaniem, akcja na Nanga Parbat i uratowanie Élisabeth Revol zapisały się w pamięci wielu ludzi. Ale ja traktuję tę nagrodę jako dowód uznania dla całego pokolenia polskich himalaistów lat 80. i 90. z Jurkiem Kukuczką, Wandą Rutkiewicz i innymi, którzy zapisali się w historii dyscypliny. Za nagrodą dla mnie stoją życie i osiągnięcia 20 innych ludzi. Za to Reinhold Messner jest ikoną, legendą, za nim nikt nie stoi, on nie tworzył włoskiego alpinizmu. Wszystko czego dokonał, poszło na jego konto.

Messner jest numerem 1. Jakby był ojcem i synonimem dyscypliny. Relacjonując wydarzenia z gali w Oviedo, dziennik „El Pais” pisał, że Kukuczka dokonał w górach co najmniej tyle samo, a jest w świecie 10 razy mniej popularny.

– W każdej dziedzinie trzeba umieć sprzedać swoje dokonania. Reinhold to umie. Napisał o tym wiele książek, nakręcono o nim filmy. Co w żaden sposób nie umniejsza jego wielkości. Zasłużył na wszystkie hołdy. Ale Jurek robił w wysokich górach rzeczy ciekawsze. Wspinał się zimą, wytyczał nowe drogi, tyle że prywatnie był człowiekiem bardzo skromnym. No i żył za żelazną kurtyną, w PRL. To była rzeczywistość, z którą Messner nie musiał się mierzyć.

Messner przeszedł drogę od drapieżnego krytyka polskich himalaistów do ich przyjaciela.

– Nabrał dystansu do rywalizacji z nami. Myślę, że na początku nas nie rozumiał, traktował jak obcych w wysokich górach, którzy działają według nie do końca zrozumiałych dla niego zasad. Media mocno podkręciły wyścig między nim i Kukuczką o Koronę Himalajów. My też wtedy traktowaliśmy Reinholda jak rywala. Czas złagodził tamte emocje. Niechęć zastąpiły szacunek, zrozumienie, sympatia. W Oviedo podczas spotkań laureatów z fanami kilka razy mówił o tym, że bez Polaków historia podbojów gór najwyższych wyglądałaby inaczej. Dziś Messner wie, że docenianie dokonań innych w niczym mu nie ujmuje.

Dla pana też jest himalaistą wszech czasów?

– On lub Kukuczka, Kukuczka lub on. Nie potrafię zdecydować, który z nich jest numerem 1, a który numerem 2.

Nagrodę Księżnej Asturii wręczał panu król Hiszpanii.

– Była cała rodzina królewska. Nagrodę przyznaje się w ośmiu kategoriach, w kuluarach można więc było się oderwać od gór i sportu. Informację, że zostanę wyróżniony, dostałem w maju. Myślałem, że pojadę do Hiszpanii: klapa, rąsia, buzia, goździk i wrócę. Tymczasem w Oviedo robi się z tego wydarzenie, którym żyją całe miasto, region, może i kraj. Mój pobyt tam trwał od środy do niedzieli. Po sąsiedzku mieszkał szwedzki biolog Svante Pääbo, specjalista od genetyki i antropologii. Opowiadał o swoich badaniach fascynujące rzeczy. Po audiencji u królowej miałem okazję porozmawiać z Almą Guillermoprieto, meksykańską dziennikarką, która była kiedyś w Polsce i pisała o „Solidarności”. W dziedzinie sztuka wyróżniono reżysera Martina Scorsese. Opowiadał, że jest wielbicielem łódzkiej szkoły filmowej. W ogóle to nie była jakaś sztywniacka impreza. Żeby laureaci dobrze się bawili, gospodarze pozwolili każdemu zaprosić 10 osób towarzyszących. Zabrałem synów, ale też ludzi z Polskiego Związku Himalaizmu, hiszpańskich i włoskich przyjaciół. Od 35 lat przyjaźnię się z Włochem, który pomagał Celinie Kukuczce po śmierci Jurka. Chciałem, żeby w Oviedo był ze mną. I kiedy kończyła się oficjalna część dnia, zaczynaliśmy nieoficjalną. Naprawdę dobrze się bawiliśmy.

Nie zadał pan sobie pytania, dlaczego jest pierwszym polskim sportowcem wyróżnionym tą nagrodą?

– Nie jestem pierwszym Polakiem. Nagrodę dostali już Penderecki, Kapuściński, Bauman i Zagajewski. Tym razem padło na mnie, bo jury postanowiło docenić himalaistów. Gdyby żyło kilka innych osób: Jurek, Wanda, pewnie oni byliby w Oviedo. Zasadą jest, że jury dostaje rekomendacje kandydatów z różnych środowisk. Ja dostałem blisko 200 rekomendacji od wielu polskich instytucji w Hiszpanii i na świecie. To było podstawą, bo przecież nie wszyscy ludzie z jury muszą znać dokonania kilku setek kandydatów.

„El Pais” przedstawiał pana jako pierwszego człowieka, który zimą postawił stopę na Mount Evereście. Dokonał pan tego z Leszkiem Cichym w 1980 roku, kiedy nikt jeszcze nie wszedł o tej porze roku na żaden ośmiotysięcznik.

– Nie uważam tego za swoje największe dokonanie. Największym był samotny atak na Nanga Parbat w 1996 roku. Do Korony Himalajów brakowało mi tylko tego szczytu. Miałem się spotkać w bazie z polską wyprawą, ale jej nie było. Zostałem sam. Wszystko wskazywało na to, że powinienem zawrócić. Także pogoda. Tymczasem w jakimś stopniu wbrew rozsądkowi ruszyłem w górę. To była ta chwila, gdy człowiek przekracza czerwoną linię. Kiedy życie jest trudne, ale fascynujące. Czerwona linia ma tę osobliwą cechę, że nie można poczuć, kiedy się jest po drugiej stronie. Nie ma na to wzoru, algorytmu. Czuje się istnienie tej delikatnej granicy, dopiero gdy się zza niej wraca. Ja wtedy na Nandze wracałem kilka razy, może dlatego tak mi to wszystko zapadło w pamięć. Himalaizm jest sztuką cierpienia. Jego historii nie piszą kolekcjonerzy szczytów, ale ludzie, którzy dokonali czegoś nowego. W sensie sportowym.

Co jest kluczowe we wspinaczce w wysokich górach?

– Upór, odporność, determinacja to jedno, ale czynnikiem podstawowym jest szczęście. Ja je miałem. 48 lat się wspinam i żyję. Nie chcę, żeby te słowa brzmiały jakoś dramatycznie, to raczej wynika ze statystyki. Rzadko się zdarza, żeby ktoś, kto pół wieku podejmuje ryzyko, zawsze wychodził z tego cało.

A talent, praca?

– W 70 procentach geny. Jak komuś organizm odmawia posłuszeństwa na wysokości 8000 m, to niewiele da się z tym zrobić. Wspinaczka w wysokich górach to kwestia głowy, a nie mięśni.

Pytano pana w Oviedo o plany na przyszłość?

– Od pytań o zimowy atak na K2 nie dało się uciec. Nasza ostatnia wyprawa wylansowała ten cel. Pod względem medialnym jest to teraz sprawa numer 1 w himalaizmie. Tej zimy wyzwanie w Karakorum chcą podjąć Rosjanie i Hiszpanie. Będę im kibicował. Sam co roku wspinam się w Pakistanie, na sześciotysięczniki, ale w dziewiczym terenie. I choć nikt z dziennikarzy się tym nie interesuje, przynosi mi to dużo frajdy. Nie muszę ruszać zimą pod K2, żeby być szczęśliwym, ale wciąż mnie to wyzwanie pociąga. Jeśli tej zimy uda się atak naszym rywalom, to OK. A jeśli nie, to zorganizujemy polską wyprawę w grudniu 2019 roku. Zdobycie K2 zimą nie będzie oznaczało końca himalaizmu, zakończy tylko pewien etap w jego historii. Tak jak wyścig Messnera i Kukuczki zamknął sprawę Korony Himalajów. Od 1987 roku, gdy Jurek wszedł na Sziszapangmę, zdobycie 14 ośmiotysięczników było celem tylko dla pojedynczych wspinaczy, ale już nie dla całego himalaizmu.