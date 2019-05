Rok 2019 jest Rokiem Matematyki. Z tej okazji Fundacja mBanku ogłasza wielki konkurs dla szkół ponadpodstawowych i organizacji pozarządowych. Dzięki konkursowi poznacie życie i osiągnięcia najwybitniejszych polskich matematyków, ośrodków i szkół matematycznych we Lwowie, w Warszawie, Poznaniu, Wilnie i Krakowie.

Zadaniem uczestników jest kreatywne przedstawienie jednego z siedmiu tematów. Dotyczą one osiągnięć m.in. Stefana Banacha, Hugo Steinhausa, Stanisława Ulama, Wacława Sierpińskiego, Karola Borsuka, Stanisława Zaremby, Antoniego Zygmunda czy Mariana Reyewskiego.

Prace konkursowe mogą mieć dowolną formę audiowizualną, tekstową lub graficzną. Może to być filmik, prezentacja multimedialna, praca plastyczna, gra, gazetka, grafika, komiks lub aplikacja mobilna. Szczególnie wysoko jury oceni prace uwzględniające współpracę nauczycieli matematyki z nauczycielami historii. Trzeba je złożyć do 10 maja tego roku.

W każdej z siedmiu kategorii tematycznych Fundacja mBanku przyzna nagrody. Są to granty w wysokości 6 tys. zł za pierwsze, 5 tys. zł za drugie i 4 tys. zł za trzecie miejsce. Dodatkowo jury przyzna pięć wyróżnień po 3 tys. zł oraz Grand Prix w wysokości 10 tys. zł za wyjątkowe dzieło. W sumie pula nagród wynosi 130 tys. zł.

Więcej informacji o konkursie znajdziecie na stronie mFundacja.pl w zakładce Wielcy polscy matematycy lub pod adresem www.mbank.pl/mfundacja/wielcy-polscy-matematycy.

Gazeta Wyborcza jest patronem prasowym konkursu. W kolejnej edycji akcji „Matematyka się liczy” będziemy przybliżali wam dokonania Polskiej Szkoły Matematyki i postacie naszych wielkich matematyków. Zapraszamy do kolejnej, fascynującej przygody z matematyką!