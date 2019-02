Myśl logicznie! Przecież to logiczne! - ile razy słyszeliśmy te sformułowania lub sami ich używaliśmy? Tylko. czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się nad ich prawdziwym sensem?

Czy logika faktycznie porządkuje nasze życie? Gdzie jej szukać i jak się jej uczyć? Logiczne rozumowanie jest bardzo ważnym narzędziem, bez którego nie rozwinęłaby się matematyka, informatyka, filozofia. A jednak, czy my sami zawsze się nią kierujemy? Przecież wieloma naszymi decyzjami sterują emocje - to odróżnia nas od maszyn czy sztucznej inteligencji.

Nad tymi problemami pochylimy się w kolejnej edycji akcji „Matematyka się liczy”, którą „Wyborcza” prowadzi razem z mFundacją.

Tym razem będziemy zachęcali do logicznego rozumowania. Będziemy też przybliżać świat, który „myśli za pomocą matematyki”: jego mieszkańcami są komputery, roboty, maszyny. Pokażemy, jakie pożytki dla rozwoju dzieci płyną z nauki programowania czy inżynierii.

Odkryjemy nowe oblicze matematyki, które skrywa się w liniach kodu przepływających przez elektronowe mózgu sztucznej inteligencji. Zapraszamy do kolejnej, fascynującej przygody z matematyką!