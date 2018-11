***Już niedługo 5. Festiwal Matematyki w Warszawie - ZAPISZ SIĘ!***

Tak się dziwnie złożyło, że flagowym dowodem na to, że gry wideo mogą uczyć, jest niepozorny i nieco już leciwy „Minecraft”.

Mniej zorientowanym przypomnijmy, że mowa o grze fenomenie, którą kupiło ponad 122 mln osób na całym świecie. Na czym polega? W skrócie na niemal nieograniczonym budowaniu cyfrowego świata i tworzeniu samodzielnych przygód.

Tuż po włączeniu gry nie czeka na nas żadne konkretne zadanie, możemy zrobić wszystko, na co nam pozwala wyobraźnia - zarówno rzeczy głupie, jak i mądre. A to przecież nic innego jak zaproszenie do tworzenia i rozwoju niczym nieskrępowanej kreatywności.

Projektuj, twórz, buduj

Potencjał samej gry postanowił wykorzystać m.in. polski oddział Microsoftu, który zadał grupie dzieci pytanie: jak powinien wyglądać Park Centralny w Warszawie? Odpowiedzi mogli udzielić w ramach akcji "Stolica do sześcianu", który zakłada zbudowanie w grze "Minecraft" ich własnej wizji parku przed Pałacem Kultury i Nauki.

O parę kroków dalej poszedł polski oddział Ogilvy & Mather, agencji marketingowej i reklamowej, tworząc wirtualną kopię Puszczy Białowieskiej w skali 1:1.

"Puszcza Białowieska. Jedyny ocalały naturalny las nizinny w Europie, którego polska część zajmuje 700 km kw., czyli ok. 18 GB. Spotykane tu drzewa osiągają niespotykane na żadnym innym serwerze rozmiary" - wita graczy Krystyna Czubówna.

Kopia zapasowa, jak ją nazywają twórcy projektu, polskiej części Puszczy Białowieskiej zajmuje 700 km kw. W wirtualnym świecie przekłada się to na 18 GB danych.

Mapa w skali 1:1 została zbudowana ręcznie z ponad 50 miliardów sześciennych bloków. Prace trwały trzy miesiące, prowadzone były ręcznie i wymagały m.in. skrupulatnego nanoszenia danych satelitarnych.

W efekcie powstała rzecz unikalna na skalę światową. Z 40 gatunkami drzew przeniesionymi do wirtualnego świata, co z kolei przekłada się na mniej więcej 6 mln okazów. W cyfrowym rezerwacie zobaczymy również charakterystyczne wejście do Białowieskiego Parku Narodowego, zobaczymy słowiańskie totemy czy wieżę widokową nad rzeką Narewką.

Myślenie logiczne i algorytmiczne z „Minecraftem”

Takie projekty oraz „Minecraft” sam w sobie poza rozwojem kreatywności niosą w sobie jeszcze jeden pierwiastek. A gdyby tak dołożyć do tego wszystkiego ładniejszą grafikę? Niech takie pytanie zada sobie jeden na tysiąc dzieciaków. Stąd już prosta droga do nauki programowania, u której podstaw leży skrzyżowanie matematyki i informatyki.

Do podobnego wniosku doszli założyciele firmy MindCloud - postanowili wykorzystać „Minecrafta” do nauczania.

Justyna Płatek w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” opowiadała o przykładowej lekcji biologii: - Znaleźliśmy fantastyczną mapę przedstawiającą gigantyczną komórkę. Można się dostać do środka, przebijając błonę komórkową, i zwiedzać wnętrze, poznając z bliska wygląd i funkcję poszczególnych organelli. A na lekcję fizyki można ściągnąć specjalny dodatek przygotowany do nauczania fizyki kwantowej.

Dziś w MindCloud można zapisać dziecko na kursy myślenia logicznego i algorytmicznego, które wprowadza niezbędne umiejętności w dalszej nauce programowania. Na dalszym etapie pojawia się zapoznanie z podstawowymi pojęciami i konstrukcjami logicznymi z zakresu programowania (pętle, warunki, zmienne), a nieco później pisanie programów tekstowych w językach LUA oraz Python (język programowania dostępny na maturze).

Wszystkie te zajęcia prowadzone są w świecie gry „Minecraft”.

Gry mogą nie tylko uczyć, ale również zachęcać do nauki. Okazuje się, że nawet tak niepozorna gra jak „Angry Birds” może mieć pozytywny wpływ. - Wyobraź sobie, że nauczyciel zwraca ci pokreśloną pracę domową, same negatywne uwagi. Samoocena od razu spada i to demobilizuje do pracy. Albo żmudnie liczysz równania. "Angry Birds" potrafi przewietrzyć głowę. Kiedy uda nam się przejść kolejny poziom, polepsza się samoocena. To może tak działać: grasz dziesięć minut i odkładasz grę, a później wracasz do zadania. Umiejętność zbijania świnek daje przyjemne poczucie, że w czymś jesteśmy dobrzy - wyjaśnia Kamil Sijko z Instytutu Badań Edukacyjnych w rozmowie z „Wyborczą”.