W tym roku obchodzimy 30-lecie wolnej Polski. 4 czerwca wywalczyliśmy wolność, do której bramą powinna się stać edukacja. Nie do końca to nam wyszło, bo wprowadzając zmiany w oświacie, zapomnieliśmy o nauczycielu i godności jego pracy. Ten błąd trzeba naprawić.



Dzięki Akademii Opowieści – organizowanej już po raz trzeci – chcemy ocalić dobro i piękno ukryte w bohaterach codzienności. W tym roku chcemy, by bohaterem waszych opowieści był nauczyciel.



Bodajbyś cudze dzieci uczył – życzyło się kiedyś nieprzyjaciołom. Wydaje się, że nigdy pracy nauczyciela nie traktowano jako łatwej i przyjemnej. Nigdy nie oznaczała ona bezpieczeństwa i komfortu. Częściej wspominamy pały niż piątki. Upomnienia niż wyrozumiały uśmiech. A jednak ich niektóre lekcje pracują w nas całe życie. Ich wspomnienie wyzwala determinację, przypomina, że możemy zmieniać świat. W krytycznych momentach zaczynamy tęsknić za Mistrzem, który kiedyś w nas uwierzył. Pomógł nazwać słabości, ale przede wszystkim wydobyć to, co w nas najlepsze. Pozwolił zbuntować się przeciwko sobie, wiedząc, że kiedyś i tak powrócimy do źródła. Jeśli opowiemy dziś o najważniejszych z nich, może odkryjemy, że między siłaczką, panem od przyrody a strajkującym dziś nauczycielem ukryta jest nieprzemijająca wartość relacji uczeń – mistrz. Relacji, która uczy szacunku i zrozumienia – towarów tak dziś deficytowych.



Od 12 kwietnia do 15 września czekamy na wasze opowieści o nauczycielach z podstawówki, liceum, uczelni, ale także na opowieści o waszych mistrzach życia. Może nim być wasz szef, kolega, wychowawca; ktoś, kto był dla was inspiracją na całe życie. Zachęcamy, byście nam o nich napisali. Nadesłane prace wezmą udział w konkursie pod hasłem „Nauczyciel na całe życie”.



Zapoznaj się z REGULAMINEM AKCJI.

I wyślij swoją opowieść za pośrednictwem FORMATKI.



ZWYCIĘZCOM PRZYZNANE ZOSTANĄ NAGRODY PIENIĘŻNE:

• za pierwsze miejsce w wysokości - 5556 zł brutto

• za drugie miejsce w wysokości - 3333 zł brutto

• za trzecie miejsce w wysokości - 2000 zł brutto