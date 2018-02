4 ZDJĘCIA 'Klan', listopad 1997. Agnieszka Kotulanka, Kaja Paschalska i Tomasz Stockinger (PIOTR LISZKIEWICZ)

Gdyby ponad 20-letni "Klan" był człowiekiem, właśnie trafiłby na OIOM. Z mało optymistyczną diagnozą: jedyne, co go czeka, to odwlekanie momentu ostatecznego odejścia. TVP szykuje już potencjalnego następcę.