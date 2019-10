Sąd Okręgowy w Warszawie w zeszłym tygodniu oddalił powództwo biskupa Andrzeja Jeża przeciwko redaktorowi naczelnemu serwisu Wyborcza.pl i zasądził zwrot kosztów procesu.

Dziwna to historia, bo nie pamiętam, aby kiedykolwiek polski biskup wzywał przed sąd jakieś media. Trudno zaprawdę zrozumieć, czemu biskup tarnowski wybrał taką drogę polemiki z felietonem innego syna Kościoła katolickiego, dominikanina Tomasza Dostatniego.

O co poszło? Na łamach Wyborczej.pl (28 kwietnia 2019 r.) o. Dostatni zwrócił uwagę na gorszący fragment homilii bp. Jeża wygłoszonej w Wielki Czwartek do kapłanów w katedrze tarnowskiej. Dwa dni wcześniej równie krytycznie pisała o tym Zuzanna Radzik w „Tygodniku Powszechnym”. Dominikanin w felietonie poprosił biskupa, by odciął się od antysemickiego cytatu ze swojej homilii. Kuriozalny cytat z antysemickiej fałszywki, opublikowanej m.in. w diecezjalnym tygodniku „Nasza sprawa” w 1937 roku, miał dowodzić żydowskiego spisku przeciw Kościołowi katolickiemu i jego księżom.