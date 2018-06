Przewodniczący PO publicznie apeluje o jedność opozycji. Czyni to jednak w myśl zasady, że wspólny kandydat to ten, którego on wskazuje. Kilkanaście miesięcy temu Schetyna postawił Wrocław pod ścianą: w wyborach na prezydenta wysunął kandydaturę znanej lekarki, prof. Alicji Chybickiej. Żadnych rozmów na ten temat z nikim nie przeprowadzał.

Potem ten sam manewr powtórzył w Warszawie, nominując Rafała Trzaskowskiego. W stolicy mu się powiodło, we Wrocławiu – nie. Pani profesor oblała poważny polityczny egzamin, kiedy nie zagłosowała w sprawie skierowania do komisji sejmowej projektu ustawy liberalizującej przepisy aborcyjne. W marcu Schetyna wycofał ją z prezydenckiego wyścigu i w swoim stylu, czyli bez żadnych konsultacji, zastąpił Kazimierzem Michałem Ujazdowskim. To posunięcie wzburzyło wszystkich: Nowoczesną, SLD, Zielonych, Razem, ruchy miejskie i kobiece oraz organizatorów antypisowskich protestów.