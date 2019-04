"Prowadź swój pług przez kości umarłych" Olgi Tokarczuk znalazła się wśród sześciu książek finalistek Międzynarodowej Nagrody Bookera. Oprócz powieści polskiej pisarki nominowane są także: "Celestial bodies" Jokha al-Harthi z Omanu, "The Years" Francuzki Annie Ernaux, "The Pine Islands" Marion Poschmann z Niemiec, "The Shape of the Ruins" Juana Gabriela Vásqueza z Kolumbii i "The Remainder" pochodzącej z Chile Alii Trabucco Zerán.

Zwycięzcę - bądź zwyciężczynię, w końcu wśród sześciu finalistów jest aż pięć pisarek - poznamy 21 maja.

- To wspaniała wiadomość. W ogóle się tego nie spodziewałam - powiedziała pisarka w rozmowie z portalem Man Booker Prize, gdy w marcu okazało się, że książka Tokarczuk ponownie znalazła się w 12 książek nominowanych do międzynarodowego Bookera. We wtorek wieczorem w Londynie ogłoszono, że jest także w finale nagrody.