Dr Józef Maria Ruszar nie kryje dystansu do „Wyborczej”, jej dziennikarzy oskarża o manipulacje, ale zgadza się na rozmowę o swoim i ministra Glińskiego pomyśle na promowanie literatury. Zaprasza do pokoju w kamienicy przy al. Krasińskiego 11a w Krakowie. To siedziba Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, które tymczasowo przyjęło do siebie zespół budujący Instytut Literatury (IL). Obie instytucje podlegają Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Instytut Literatury, czyli szeroko zakrojony projekt

Zamiar utworzenia IL wicepremier Piotr Gliński ogłosił we wrześniu 2018 r. w Zamku Królewskim w Warszawie podczas I Międzynarodowego Kongresu Współczesnej Literatury Polskiej. Zapowiedział, że nowa instytucja to „szeroko zakrojony projekt”, który „ma ogromny walor edukacyjny i ma umożliwić wszystkim zainteresowanym dostęp do najnowszej wartościowej literatury”.