*Małgorzata Rejmer – rocznik 1985. Pisarka, dziennikarka, reporterka, z wykształcenia polonistka. „Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii” to jej trzecia książka; jest też autorką powieści „Toksymia” i nominowanego do Nike zbioru reportaży „Bukareszt. Kurz i krew”



Michał Nogaś: Długo kazałaś czekać na swoją książkę. Jak brzmi wytłumaczenie?

Małgorzata Rejmer: Pierwszy powód jest natury egzystencjalnej. Moja najlepsza przyjaciółka zachorowała, wiele miesięcy spędziłam z nią w szpitalu, bojąc się o jej życie, a kiedy wyzdrowiała, poczułam, jakbym ja sama zaczęła żyć od nowa. Po okresie zwierzęcego wręcz strachu uderzyło mnie piękno życia, jego intensywność. To, że można po prostu żyć i nie budzić się każdego dnia z myślą, że zaraz może się stać coś strasznego. Wiedziałam, że mam zacząć pisać książkę o Albanii, ale dałam sobie czas, żeby przetrawić to wszystko, co się zdarzyło.