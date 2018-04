Tekst „»Król« Twardocha? Gdzieś to już czytałem” ukazał się w „Plusie Minusie”, weekendowym dodatku do „Rz”. Szef działu zagranicznego gazety Jerzy Haszczyński sugeruje, że powieść śląskiego pisarza to plagiat powieści „Aniołowie umierają od naszych ran” Yasminy Khadry (tym pseudonimem posługuje się Algierczyk Mohammed Moulessehoul).

„Aniołowie” ukazali się po francusku w 2013 r., w Polsce jesienią 2015 r. „Choć nie wykryłby tego żaden program antyplagiatowy, wydaje się, że od Algierczyka przeskoczyli do Twardocha bohaterowie, atmosfera, czas” - pisze Haszczyński.

"Rzeczpospolita": Powieści Twardocha i Khadry różnią szczegóły

Na dwóch stronach magazynu Haszczyński szczegółowo wylicza podobieństwa między bohaterami obu powieści, Jakubem Szapiro z ”Króla” i Turambo z „Aniołów”.