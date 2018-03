Na ścianie krzyż i święty obraz – to bł. ks. Jerzy Popiełuszko patrzy na widzów kabaretu Jana Pietrzaka, przybywających do auli jego (księdza, nie kabareciarza) imienia. Rzecz dzieje się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; do akademickiej auli zaprasza Centrum Kultury Katolickiej „Dobre Miejsce”. W drzwiach wita mnie ksiądz.

Nie wszystkie bilety na nowy program Pietrzaka się sprzedały, ale większość krzeseł zapełniona. Prawie trzy godziny z satyrykiem kosztują 55 zł.

- My nie mamy dotacji! – podkreśla bohater wieczoru, co zresztą czynił też za poprzednich rządów

Audytorium raczej starszawe, już dawno nie byłem najmłodszą osobą na widowni.

