Jak podkreślają autorzy publikacji, która ukazała się w najnowszym wydaniu tygodnika "PNAS", stanowisko Le Rozel w Normandii (znalezione w 2012 r. i badane przez ostatnie lata) zawiera przeszło 95 proc. odkrytych dotąd tropów archaicznych homininów - w tym jedyny poza jaskinią Maltravieso w zachodniej Hiszpanii odcisk neandertalskiej dłoni.

Osady, w których dawni ludzie zostawili ślady swoich stóp - uczeni naliczyli ich w sumie 257 - datowano na 80 tys. lat.

To jedna ze wskazówek, że tropy należą do neandertalczyków. Tak dawno w Europie Zachodniej nie żyli ludzie innych gatunków. Homo sapiens, choć już dużo wcześniej wypuszczali się poza Afrykę, to dopiero ok. 60 tys. lat temu wyruszyli z niej większą falą, a blisko 45 tys. lat temu na dobre zasiedlili Europę.