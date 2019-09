1 ZDJĘCIE Ogromny geoglif na stromym zboczu wzgórza nad wioską Cerne Abbas w hrabstwie Dorset (Maurice D Budden/wikipedia)

Na stromym zboczu wzgórza nad wioską Cerne Abbas w hrabstwie Dorset widnieje ogromny geoglif przedstawiający nagiego mężczyznę z ogromnym 11-metrowym fallusem we wzwodzie i żebrami prostymi jak sztachety w płocie. Naukowców drażni, bo nie wiedzą o nim dosłownie nic - kto go zrobił, kiedy, po co?