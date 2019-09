Pszczoły to jedne z najbardziej zagrożonych owadów na świecie. Jak wskazują naukowcy, główna przyczyna leży po stronie człowieka, choć paradoksalnie to właśnie my potrzebujemy ich najbardziej, ponieważ korzystamy z zapylanych przez nie roślin.

Mimo to wciąż im szkodzimy, np. używając różnych pestycydów. Do najgroźniejszych zaliczają się tzw. neonikotynoidy, które uderzają w układ nerwowy owadów.

Największe obawy budzi los pszczoły miodnej, która jest jednym z najważniejszych zapylaczy na naszej planecie, a do tego dostarcza nam miodu i wosku.