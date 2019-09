Wilk jest tępiony od wieków. Otacza go czarny PR, który pokazuje go jako zabójcę i przerażającą bestię grasującą po nocach. Przez to stał się jednym z najbardziej prześladowanych zwierząt w dziejach Polski. Od lat 50. tępiono go już z mocy prawa, które nakazywało wypłacać nagrody za każdego zabitego wilka z premiami za brzemienne wadery oraz wyduszone szczenięta. W latach 70. gatunek był w Polsce niemal wymarły – bez widoków na przetrwanie w naszym kraju.

Ochrona gatunkowa wilka została wprowadzona w Polsce w 1998 roku też z wielkimi oporami, zwłaszcza wśród mieszkańców południowych województw kraju.