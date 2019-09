2 ZDJĘCIA Stężenie tlenku węgla w atmosferze z pożarów lasów tropikalnych na wysokości 5,5 km. Pomiar satelitarny (NASA/JPL)

"Produkuje 20 proc. tlenu, którym oddychamy". Media często to podkreślały, potępiając wycinkę i wypalanie lasów Amazonii. Przesadzały, nie jest to prawdą. Mimo to Puszczę Amazońską musimy ją chronić. Tym bardziej, że naturalną przyrodę Europy już w wielkim stopniu zniszczyliśmy. Zaraz wam to wszystko wyjaśnię.