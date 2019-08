1 ZDJĘCIE Krzyż na Giewoncie (Fot. Marek Podmokły /AG)

Nawoływania do likwidacji krzyża na Giewoncie, bo ściąga pioruny, są w istocie podobne do akcji wycinania drzew przydrożnych. Zamiast nakłaniać ludzi do wolniejszej i bezpieczniejszej jazdy, wolimy ogołacać drogi z drzew.