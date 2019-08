Nawet New York Times pisał o "dziwnej populacyjnej anomalii". Od blisko dekady w Miejscu Odrzańskim rodzą się tylko dziewczynki - przyszło ich tam na świat już 12 z rzędu. Dziennikarze więc zachodzą w głowę, co może być tego przyczyną? Sołtys wsi - Krystyna Żydziak - sugerowała, że tematem zainteresowani są genetycy.

Tymczasem w tej serii noworodków nie ma nic dziwnego. To po prostu statystyczna fluktuacja, która ma prawo zdarzyć się od czasu do czasu i oczywiście zdarza się na całym świecie - pisze w "The Conversation" Craig Anderson, wykładowca statystyki z Uniwersytetu Glasgow.