1 ZDJĘCIE Fiodor, czyli rosyjski robot Skybot F-850 (Roskosmos)

Fiodor to humanoidalny robot, leci sam do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jest postawny (mierzy 1,80 m wysokości) i ma mocną nadwagę - 160 kg. To nie będzie mu jednak przeszkadzać w stanie nieważkości. Fiodor ma w przyszłości zastępować kosmonautów w dalekich misjach kosmicznych czy spacerach w otwartym kosmosie.