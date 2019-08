Przywykliśmy do tego, że chimery zaludniają opowieści fantasy i karty rozmaitych mitologii, ale wygląda na to, że w niedługim czasie mogą stać się mieszkańcami naukowych laboratoriów. Japończycy zmieniają prawo, by móc tworzyć organizmy zwierzęce wyposażone w ludzkie tkanki i komórki, a Hiszpanie przenoszą swoje badania nad chimerami do Chin, by uniknąć etycznych ograniczeń.

Ludzki zlepek

Chimera to pojęcie nie tylko rodem z mitologii. Znane jest też biologom. To organizm zbudowany z komórek różniących się genetycznie.