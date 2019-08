Wzrok jest naszym podstawowym zmysłem. Trudno nam sobie wyobrazić, że moglibyśmy go stracić - wywróciłoby to nasze życie do góry nogami.

Umiejętność widzenia jest powszechna i dominująca w królestwie zwierząt - choć przecież mają one i inne zmysły, które pomagają im w poruszaniu się w środowisku: węch, słuch czy echolokację.

Dlaczego zatem wzrok w ogóle istnieje? Jaki był początek oka i jego ewolucja?

Na te pytania nauka zna już część odpowiedzi, ale pozostaje też sporo zagadek.