1 ZDJĘCIE Ofiara dżumy pochowana na przełomie VI i VII w. w Lunel-Viel w południowej Francji (1990; CNRS - Claude Raynaud)

Naukowcy zrekonstruowali osiem nieznanych dotąd genomów bakterii dżumy, która podczas pandemii we wczesnym średniowieczu zabijała ludzi w Europie Zachodniej i w basenie Morza Śródziemnego. Jeden z jej szczepów dotarł aż na Wyspy Brytyjskie, na co do tej pory nie było dowodów.