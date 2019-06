Palma pierwszeństwa w dziedzinie produkcji alkoholu ciągle należy do mieszkańców Bliskiego Wschodu.

W ubiegłym roku naukowcy donosili o odkryciu resztek piwa i narzędzi do jego warzenia w jaskini Raqefet w północnym Izraelu. Tamtejszy mikrobrowar pochodził sprzed 13,7 tys. lat i należał do ludzi kultury natufijskiej - tej samej, która jako pierwsza wypiekała chleb.

Co ciekawe, wśród archeologów ciągle toczy się dyskusja na temat tego, co blisko 12 tys. lat temu zachęciło pierwszych ludzi do przejścia z nomadycznego łowiectwa-zbieractwa na rolnictwo i osiadły tryb życia.

Część naukowców stawia na stały dostęp do chleba, inni - na uzależnienie od "kielicha" i łatwość dostaw alkoholu.

W różnych społecznościach ludzkich rozsianych po całym świecie rewolucja rolnicza wybuchała w różnych czasach. Ta najstarsza najpierw odmieniła kulturę ludów zamieszkujących Bliski Wschód. To tam po raz pierwszy udomowiono owce czy kozy oraz zaczęto obsiewać pola jęczmieniem i pszenicą.