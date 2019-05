W całej Polsce wyszło słońce. Kwiaty na drzewach i krzewach dumnie podniosły i rozwinęły kielichy, a pszczoły i inne owady zapylające mogły się wziąć do roboty. Późno kwitnące w tym roku robinie akacjowe mocno zapachniały i zaczęły dosłownie huczeć od pszczół. Wreszcie!

W tym roku początek klimatycznego lata (okresu od czerwca do sierpnia) zbiega się z początkiem pięknej i ciepłej, ale jeszcze nie upalnej pogody.

Już dzisiaj w całej Polsce ma być słonecznie, a temperatura maksymalna przekroczy 20 st. C (choć gdzieniegdzie trochę pokropi, a nad morzem i w górach ma być odrobinę chłodniej). Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w weekend będzie jeszcze cieplej, do 25 st. C, mogą się też pojawić burze - choć nie te niszczycielskie, raczej te przyjemnie łagodzące parny dzień.

We wtorek i środę będziemy mieli już pełne lato, z temperaturą maksymalną dochodzącą do 29 st. C. I znowu zagrzmi w niektórych rejonach kraju.