To oficjalne oznaczenie jednostki chorobowej, jakie nadała wypaleniu WHO, umieszczając je w nowej, jedenastej już wersji swojej Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ang. International Classification of Diseases - ICD-11), która wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. Według opisu zmęczenie pracą należy do chorób związanych z zatrudnieniem bądź... bezrobociem.

Tym ostatnim, zapewniam - też można być styranym. Zawsze zresztą podkreślam, że w dzisiejszym świecie lepiej mieć pracę (nawet ch...), niż jej nie mieć.

Popatrzmy na symptomy.

Wypalenie zawodowe zdaniem ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia przede wszystkim wiąże się z chronicznym stresem w pracy, z którym nie można sobie poradzić.

To nie mój przypadek, więc żeby się uspokoić, napiszę w tym miejscu "nie".

Według WHO choroba ma trzy wymiary.

1. Uczucie utraty energii lub wyczerpania.